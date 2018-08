Pussetto, un sogno giocare in Europa

UDINE, 9 AGO - "Ho sempre sognato di giocare con la maglia di un club europeo. Grazie all'Udinese per averlo reso possibile. Per me è una sfida importante; ho molta voglia di fare bene". Lo ha dichiarato Ignacio Pussetto, nuovo attaccante bianconero arrivato a Udine con il mercato estivo e presentato oggi ai media dal responsabile dell'area tecnica bianconera Daniele Pradè. Questi ha ricordato che l'Udinese ha fatto un investimento molto importante per portarlo in bianconero, "circa 10 milioni di dollari. È un calciatore molto offensivo che rispecchia quanto vuole fare l'Udinese quest'anno". Pussetto si è presentato così: sono un "giocatore molto veloce, questa è la mia caratteristica principale, mi piace molto l'uno contro uno, cerco di fare queste giocate quando possibile, credo di avere un buon tiro, cerco di finalizzare la giocata e mi piace fare gol, come tutti gli attaccanti". Il nuovo acquisto ha svelato di ispirarsi e guardare molto Di Maria e Pavon.