Courtois, Real miglior club al mondo

ROMA, 9 AGO - "Oggi realizzo un sogno: giocare nel miglior club del mondo è una responsabilità e un orgoglio". Si presenta così Thibaut Courtois, nuovo portiere del Real Madrid, nella conferenza stampa di presentazione all'indomani dell'arrivo dal Chelsea "Grazie a tutti, al presidente per essere qui. E' un orgoglio stare nel miglior club del mondo, ci ho giocato da avversario e so cosa significa affrontare il Real", ha aggiunto il portiere belga che ha anche parlato della concorrenza di Keylor Navas. "Quando sono arrivato al Chelsea nel 2014 e trovai Cech mi fecero la stessa domanda e oggi lui è un mio amico. Sono venuto qui per competere al top, per aiutare il Real a vincere" A cominciare dalla Supercoppa ?(il 15 sera a Tallinn contro l'Atletico Madrid): "Questo lo deciderà l'allenatore, io devo solo fare il mio primo allenamento con la squadra questo pomeriggio, ma se mi chiedono di giocare sono pronto. Conosco Keylor per averci scambiato due parole, mi è stato detto che è una grande persona e anche un grande portiere".