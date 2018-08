Sanchez via da Firenze, va al West Ham

FIRENZE, 9 AGO - La Fiorentina ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista Carlos Sanchez, 32 anni, al West Ham. Il giocatore colombiano ha vestito la maglia viola 52 volte con 2 gol. La Fiorentina sta trattando con lo stesso club inglese il centrocampista svizzero di origini portoghese Edimilson in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ufficializzate poi anche le cessioni in prestito di Jaime Baez (classe 95') e Andres Schetino (classe '94) al Cosenza neo promosso in B. Ceduto a titolo definitivo Joshua Giovanni Perez (classe 98') al Los Angeles FC, club della MLS statunitense.