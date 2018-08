Nasce Juventus Tv, piattaforma on-demand

TORINO, 11 AGO - Da casa e dal computer, ma anche da smartphone e tablet: nasce Juventus Tv, nuova piattaforma on-demand per vivere il mondo bianconero in modo integrale. Dagli allenamenti alle interviste esclusive, dai contenuti storici agli highlights, dalle ultime novità sul settore giovanile e sulle Juventus Women agli originali dietro le quinte. La nuova piattaforma, che sostituisce il tradizionale canale tv offre ai tifosi della Juventus e non solo momenti live esclusivi, come le conferenze stampa, e tutti i pre e post partita in diretta dall'Allianz Stadium Tra i servizi offerti anche quello di rivedere le partite arricchite dai dati statistici e, grazie alla modalità Multi-Cam, scegliendo da quali angolazioni godersi gol e azioni spettacolari.