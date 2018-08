Crotone, tutelare valori sport

CROTONE, 11 AGO - "Il sistema calcio del nostro Paese attraversa una delle fasi più oscure e confuse che imporrebbero azioni e provvedimenti rigorosi a tutela dei valori dello sport". E' quanto scrive il Crotone con una lettera inviata al commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, al Coni ed alla Lega di Serie A e di Serie B. Nel testo la società calabrese torna a chiedere di sospendere il campionato di Serie A o quantomeno le gare del Chievo e del Crotone. A Fabbricini il Crotone fa notare che "la fissazione dell'udienza di trattazione del deferimento operato dalla Procura Federale nei confronti dell'AC Chievo Verona al 12 settembre 2018, si tradurrà in un'inutile liturgia con conseguenti irrisarcibili danni per Fc Crotone, consentendo, nel contempo, la militanza nel campionato di calcio della massima serie ad una società che reiteratamente ed impunemente ha violato tutte le norme in materia di correttezza, trasparenza e veridicità dei propri bilanci".