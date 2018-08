Szczesny "Lotteremo su tutti i fronti"

VILLAR PEROSA (TORINO), 12 AGO - "Ho la sensazione di giocare in una squadra molto forte che proverà a lottare su tutti i fronti". Così il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, al termine dell'amichevole di Villar Perosa vinta 5-0 contro la Primavera. "Ronaldo ci aiuta, è uno dei più forti al mondo, allenarsi con lui è difficile perché ci fa tanti gol in allenamento - sorride il numero uno polacco -. Il rapporto con Perin è ottimo, è un portiere di valore assoluto". Anche se "si punterà a vincere il campionato", la Champions ha un sapore speciale per i bianconeri: "Noi sulla stessa linea di Real e Barcellona? Sì, visto che partiamo tutti a zero punti", conclude Szczesny.