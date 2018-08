Udinese, Ripa supervisore area tecnica

UDINE, 13 AGO - Roberto Ripa, ex calciatore che a metà anni '90 vestì la maglia bianconera dell'Udinese collezionando 42 presenze e 5 gol, con un passato prima da Team Manager e poi Club Manager della Fiorentina, entra a far parte dello staff dell'area tecnica dell'Udinese. Lo rende noto il club friulano. Ripa avrà il ruolo di Supervisore dell'Area Tecnica, uomo di raccordo tra il direttore dell'Area tecnica e la prima squadra. "L'arrivo di una figura giovane ma già esperta come Ripa - ha dichiarato il dt Franco Collavino - rende ancor più evidente la volontà dell'Udinese di rilanciare la propria azione e rinforzare la struttura societaria. Ripa è un professionista che gode di grande stima nel mondo del calcio e che può già vantare un'esperienza ampia e internazionale: siamo certi che confermerà anche qui il suo valore. Da tutta la società un benvenuto ed un in bocca al lupo per il Campionato che sta per iniziare".