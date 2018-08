Calcio: Eto'o firma per il Qatar Sc

ROMA, 14 AGO - Nuova, e lucrosa, avventura professionale per il bomber camerunense Samuel Eto'o che, a 37 anni, ha trovato un accordo con la squadra del Qatar Sports Club. La società degli Emirati ne ha dato l'annuncio via twitter, anticipando che l'ex giocatore di Inter e Barcellona verrà presentato questa sera. Eto'o è reduce da una esperienza in Turchia, all'Antalyaspor ed al Konyaspor. Nel campionato del Qatar incontrerà vecchi compagni come l'ex blaugrama Xavi (Al Sadd) e l'ex nerazzurro Wesley Sneijder (Al-Gharafa).