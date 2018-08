Crollo ponte: Genoa annulla allenamento

ROMA, 14 AGO - Il Genoa non scende in campo per l'allenamento dopo la "la tragedia che ha colpito la città" con il crollo del Ponte Morandi sulla A10. Il club rossoblu' e il tecnico Davide Ballardini - si legge in un tweet del Genoa - hanno annullato la seduta della prima squadra prevista nel pomeriggio.