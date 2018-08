Juve: Mandzukic lascia la nazionale

TORINO, 14 AGO - Mario Mandzukic lascia la nazionale croata dopo il secondo posto al mondiale conquistato poche settimane fa. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante della Croazia e della Juventus attraverso il post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram: "Mi è sempre piaciuto - ha spiegato il croato - parlare in campo piuttosto che fuori. So quale onore è vestire la maglia croata e rappresentare il tuo Paese. Eppure, so che è il momento giusto per queste parole. Mi dispiace per la squadra croata. Sono felicissimo, pieno di gioia, orgoglioso dell'argento che abbiamo conquistato. Da oggi, sarò tra i più importanti tifosi croati".