Milan: Castillejo sempre più vicino

MILANO, 14 AGO - Samu Castillejo è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan. L'esterno d'attacco del Villarreal, 23 anni di nazionalità spagnola, dovrebbe trasferirsi in rossonero in prestito oneroso, con obbligo di riscatto tra 12 mesi. Percorso inverso per Carlos Bacca, che tornerebbe al Villarreal, nell'ambito della medesima operazione, a titolo definitivo. L'affare è in via di definizione e potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Bacca questo pomeriggio si è regolarmente allenato a Milanello, agli ordini di Gattuso. Il Milan, che oggi ha già ufficializzato l'acquisto di Tiemouè Bakayoko, cerca ancora una mezz'ala per completare la rosa.