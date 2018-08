Crollo ponte: Allegri,Genova si rialzerà

TORINO, 15 AGO - "Un ponte che percorrevo spesso lungo la strada per casa; un pensiero alle vittime e ai loro familiari. E alla città di Genova, che si rialzerà anche questa volta". E' il tweet dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che in auto transitava sul viadotto Morandi per raggiungere la sua città, Livorno.