Brasile, convocati 2 'italiani'

RIO DE JANEIRO, 17 AGO - Ci sono due 'italiani', gli juventini Alex Sandro e Douglas Costa, nella lista dei 24 convocati del ct del Brasile Tite per le amichevoli di settembre contro Usa ed El Salvador, in New Jersey e a Washington. Molte le novità, "perché in questa fase voglio sperimentare", come ha detto Tite: 11 i nomi nuovi rispetto a coloro che sono stati chiamati per il Mondiale in Russia. Portieri: Alisson (Liverpool), Neto (Valencia) e Hugo (Flamengo); difensori: Alex Sandro (Juventus), Dedè (Cruzeiro), Fabinho (Liverpool), Fagner (Corinthians), Felipe (Porto), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marquinhos e Thiago Silva (Psg); centrocampisti: Andreas Pereira e Fred (Manchester United), Arthur e Coutinho (Barcellona), Casemiro (Real Madrid), Paquetà (Flamengo), Renato Augusto (Beijing Guoan); attaccanti: Douglas Costa (Juventus), Everton (Gremio), Firmino (Liverpool), Neymar (Psg), Pedro (Fluminense), Willian (Chelsea).