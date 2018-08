Udinese: 12mila abbonati, trend positivo

UDINE, 18 AGO - Si è chiusa a quota 12.196 tessere la campagna abbonamenti all'Udinese calcio per la stagione sportiva 2018-2019. Il dato è in crescita rispetto alla passata stagione quando gli abbonamenti erano stati 11.662. Il risultato è, in termini assoluti, il migliore dall'inaugurazione del nuovo stadio, e migliore anche della stagione 2012-2013, l'ultima a capienza totale prima dei lavori di ristrutturazione. "Il trend di crescita è molto soddisfacente - dichiara il Direttore Generale Franco Collavino - il nostro compito è ringraziare i nostri abbonati, confermare loro il nostro impegno e la nostra volontà a sviluppare azioni e attività che creino affiliazione e permettano al nostro primo pubblico di vivere un'esperienza ancora più accogliente e coinvolgente nel match day".