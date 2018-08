Torna Julio Baptista, preso dal Cluj

ROMA, 18 AGO - Dopo le esperienze in Liga (Real, Siviglia), Premier (Arsenal), Serie A (Roma) e Mls (Orlando), Julio Baptista, 37 anni a ottobre, ha scelto la Romania e il Cluj per ripartire. L'acquisto della 'bestia', come era stato affettuosamente ribattezzato il brasiliano ai tempi del Real, è stato ufficializzato dal club rumeno con una nota sul suo sito. Julio Baptista è fermo da quasi due anni dopo aver risolto il contratto con l'Orlando City a fine campionato nel 2016. Nella sua carriera nelle squadre di club ha disputato 355 partite segnando 112 gol.