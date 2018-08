Chiellini, CR7 ci spinge a andare oltre

ROMA, 18 AGO - "Cristiano Ronaldo si è posto molto bene all'interno del gruppo e il suo grande entusiasmo e la sua grande voglia di vincere l'ha già cominciata a trasmettere. Sono certo che la mostrerà partita dopo partita, perché è una persona che vuole primeggiare e di essere il migliore e sono convinto che lo farà già da oggi". Così il neocapitano bianconero, Giorgio Chiellini, prima di Chievo-Juventus. "L'arrivo di Cristiano Ronaldo ci ha spinto per cercare di andare oltre e adesso bisognerà metterlo in campo - ha proseguito Chiellini ai microfoni di Sky Sport -. Le prime partite sono sempre insidiose ma, con tutto il rispetto, la qualità che abbiamo davanti, riusciremo a sfruttarla". Esordio da capitano? Per me è l'esordio di una nuova stagione, sicuramente importante, perché ogni anno ci poniamo obiettivi sempre più difficili e cerchiamo sempre di andare oltre i nostri limiti".