Tianjin tenta Benitez per 2019: 33 mln

ROMA, 19 AGO - Il Tianjin Quanjian tenta Rafa Benitez con un'offerta milionaria per averlo sulla panchina l'anno venturo, quando gli scadrà il contratto col Newcastle. Lo scrive il 'Mirror' secondo cui il club cinese, che si trova all'11/o posto nel campionato asiatico avrebbe contattato il tecnico spagnolo in vista della prossima stagione per sottoporgli un'offerta vertiginosa: 33 milioni di euro all'anno. Al di là delle ragioni economiche, scrive il 'Mirror', la proposta potrebbe trovare buona sponda nell'ex allenatore di Valencia, Napoli e Real considerano che i rapporti con il proprietario delle 'Magpies', Mike Ashley, non sta attraversando il suo periodo migliore, soprattutto dopo un mercato che l'allenatore spagnolo avrebbe voluto un po' più incisivo. Inoltre, il tecnico, ricorda il tabloid, ha sempre detto che avrebbe sempre parlato col Newcastle prima di valutare altre offerte, avendo bisogno prima di tutto di 'garanzie' tecniche.