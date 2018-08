Serie B: Fabbricini contrario a sciopero

ROMA, 20 AGO - "Io non posso fare previsioni su quel che può succedere. C'è una riunione dei capitani delle squadre di serie B e mi sembrerebbe strano ne uscisse uno sciopero vista la compattezza di tutte le 19 squadre che in assemblea mi hanno chiesto unanimi di non fare ripescaggi. I giocatori sono ovviamente comunque liberi di fare le loro valutazioni e decidere. Di certo uno sciopero non farebbe il bene del calcio". Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio1, in merito ad un possibile sciopero dei calciatori della serie cadetta sulla questione del campionato a 19 squadre e il caos ripescaggi. Il campionato di serie B comincerà il 24 agosto prossimo.