Balata, "Serie B partirà regolarmente"

ROMA, 20 AGO - "La Serie B inizierà regolarmente venerdì con l'anticipo Brescia-Perugia". Lo fa sapere il presidente della Lega di B, Mauro Balata, poche ore dopo la fine della riunione tra Aic e capitani contro il blocco dei ripescaggi nel campionato cadetto. Un concetto che Balata aveva espresso anche in mattina, sottolineando che "la Serie B a 19 squadre è un bene per la sopravvivenza della Lega di B e per la tenuta del sistema".