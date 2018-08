Udinese, arriva la Juve e salgono prezzi

UDINE, 21 AGO - Arriva Ronaldo e i prezzi dei biglietti aumentano. Gli effetti dello sbarco di CR7 nel campionato italiano si fanno vedere anche a Udine. Per assistere alla partita del fenomeno, che scenderà in campo in Friuli il 7 ottobre si dovranno sborsare dai 60 ai 140 euro. Per gli stessi posti domenica prossima si potrà invece assistere alla prima casalinga con la Sampdoria a un prezzo che va dai 25 ai 45 euro. Nel dettaglio, per la gara con i bianconeri i prezzi dei tagliandi saranno di 60 euro per la curva-settore ospiti, 105 per la tribuna laterale (95 euro il ridotto e 85 per gli under 18), 110 euro per i distinti (100 ridotto - 90 under 18) e 140 euro per la tribuna centrale intero (130 ridotto - 120 under 18). Prezzi agevolati per l'acquisto del tagliando della gara con la Juventus sono previsti a favore degli abbonati che hanno sottoscritto la tessera con la formula a 17 gare, con prelazione sul proprio posto dal 24 al 31 agosto. La prevendita per la partita di CR7 a Udine scatterà il 24 agosto.