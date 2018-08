Maglie Psg 'griffate' Michael Jordan

ROMA, 22 AGO - Michael Jordan 'sbarca' nel calcio. Il simbolo della griffe firmata dal più grande giocatore nella storia del basket comparirà infatti, al posto di quello della casa madre Nike, sulle maglie che il Psg userà in Champions League. Le casacche saranno di colore bianco o nero con una banda verticale, e avranno appunto il marchio di Jordan sul petto. Anche nella scritta 'Paris' all'interno della maglia, all'altezza del collo, la lettera A sarà sostituita dal simbolo del fenomeno dei Chicago Bulls, ora proprietario dei Charlotte Hornets. E' probabile che questa iniziativa sia dovuta al fatto che testimonial del brand di Jordan sia Neymar: non a caso due anni fa venne realizzata una maglia del Brasile, nera con maniche rosse (i colori dei Bulls), tinte davvero inusuali per la Selecao (che non la usò mai), con numero 11 e nome del giocatore, di cui venne commercializzata un'edizione limitata.