Spagna: Tebas "mai il Clasico in Usa"

ROMA, 23 AGO - Sta facendo rumore in Spagna la scelta della Liga di far disputare negli Usa una partita di campionato 'di primo piano', un accordo della durata di 15 anni con la media company 'Relevent' che dovrebbe aumentare l'appeal e quindi gli introiti per i club della massima divisione. L'annuncio dell'accordo stretto senza consultarlo, ha fatto infuriare il sindacato dei giocatori, l'Afe, che ieri ha riunito il direttivo e i rappresentanti di tutte le squadre, i quali non escludono, alle brutte, di ricorrere allo sciopero. Oggi, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", il presidente della Liga, Javier Tebas, ha difeso la scelta ma per calmare un po' gli animi ha escluso che si possa giocare negli Stati Uniti una partita come il 'Clasico', aggiungendo però "almeno quelli di campionato".