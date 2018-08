"Si deve pedalare, devono capirlo tutti"

TORINO, 24 AGO - Non basta CR7 a fare della Juventus una squadra imbattibile. E' il monito che Allegri ribadisce alla vigilia della partita con la Lazio, "il primo scontro diretto, che dobbiamo vincere". Ripensando alla fatica fatta per portare a casa i 3 punti con il Chievo "sono molto contento di aver vinto al 93' - dice - Andava bene anche il pareggio, giusto per fare capire a tutti che per vincere bisogna pedalare. Ci vogliono grande intensità, passione e rispetto dell'avversario".