Udinese: Opoku, sogno che diventa realtà

UDINE, 24 AGO - "Giocare in Serie A è un sogno che diventa realtà, sono orgoglioso di misurarmi con attaccanti del calibro di Cristiano Ronaldo. Sono qui per dimostrare il mio potenziale". Lo ha detto Nicholas Opoku, nuovo difensore ghanese dell'Udinese arrivato con il mercato estivo, presentandosi oggi alla stampa. Prima di arrivare a Udine ha sentito a lungo "sia Gargo che Asamoah", suoi connazionali che hanno vestito in passato la maglia delle zebrette. "Mi hanno entrambi parlato bene dell'Udinese, società che rappresenta un trampolino di lancio importante - ha aggiunto - sono felice di essere qui. Devo pensare a lavorare e impegnarmi molto. In questa squadra ci sono difensori fortissimi da cui posso solo imparare".