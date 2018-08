Napoli, sindaco strizza occhio a frange

NAPOLI, 24 AGO - "C'è una sola persona che conduce reiterati ed offensivi attacchi alla città e ai napoletani, ed è, purtroppo, il suo sindaco, il quale, anziché provare a rimediare agli innumerevoli disastri amministrativi della sua gestione trova il tempo per polemizzare, con querula civetteria, con il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli, strizzando l'occhio alla sedicente curva B". Lo si legge in una lunga nota del Calcio Napoli che replica alla decisione del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, di accettare per le prossime partite l'invito della Curva B invece di andare in tribuna d'onore. Nella nota, pubblicata in serata sul sito del club, si accusa il sindaco di strizzare l'occhio appunto "a frange opache e discusse della tifoseria, da cui la società ha da tempo preso le distanze e che non rappresentano i tantissimi tifosi per bene e corretti che affollano lo stadio".