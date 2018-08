Omaggio serie A, 'Genova nel cuore'

ROMA, 25 AGO - Tutti in campo con la maglietta con la frase "Genova nel cuore" a cominciare dai giocatori di Juventus e Lazio, Cristiano Ronaldo in testa, che hanno aperto il programma della 2/a giornata. Ad indossare la maglietta all'ingresso in campo anche gli ufficiali di gara. L'iniziativa è stata voluta dalla Lega di serie A per ricordare le vittime del crollo di Ponte Morandi e per sostenere la città di Genova. Sulla maglietta la frase accompagnata da un disegno: il ponte crollato con un cuore formato da tanti piccoli cuori.