Ancora Salah-gol, Liverpool sempre primo

LIVERPOOL, 25 AGO - Mohamed Salah è più che mai il simbolo del Liverpool. E' stata infatti dell'egiziano ex Roma la rete con cui i Reds hanno battuto per 1-0 il Brighton in una partita della terza giornata di Premier. Con questa vittoria il Liverpool è primo a punteggio pieno (9 punti in 3 partite) e non ha ancora concesso reti, visto che la porta di Alisson (oggi decisivo con la sua parata su Gross) è ancora inviolata. Con il successo di oggi la squadra di Jurgen Klopp ha portato a un anno e 4 mesi la propria imbattibilità casalinga in partite di campionato.