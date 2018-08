Karius dal Liverpool al Besiktas

ROMA, 26 AGO - Adesso c'è anche l'ufficialità: Loris Karius è il nuovo portiere del Besiktas. Lo sfortunato ormai ex n.1 del Liverpool giocherà nelle prossime due stagioni nella Super Lig turca. Dopo la catastrofica finale di Champions contro il Real, con il successo dei 'blancos' grazie a due suoi clamorosi errori, e l'arrivo ad Anfield del brasiliano Alisson, il futuro del 25enne tedesco era segnato. Ieri, il Besiktas aveva pubblicato un tweet in cui annunciava l'arrivo del portiere ma in seguito lo aveva eliminato in attesa delle visite mediche poi superate e con esse l'ufficialità, condita oggi dalle foto del giocatore con la nuova maglia. ieri era arrivato anche il saluto di Jurgen Klopp che lo ha definito "un portiere fantastico. Loris in porta ha fatto un sacco di cose buone e il Besiktas ora ha un portiere davvero buono. Sono davvero felice per lui e lui è stato molto contento anche dell'opportunità".