Roma: Strootman non convocato, va all'OM

ROMA, 26 AGO - L'Atalanta no, il Marsiglia sì. Kevin Strootman non è stato inserito dal tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, tra i convocati per l'impegno di domani sera all'Olimpico con la formazione bergamasca. Il centrocampista olandese è atteso domani in Francia per le visite mediche e concludere l'operazione di mercato tra il club giallorosso e quello guidato dall'ex allenatore romanista, Rudi Garcia. La cessione di Strootman frutterà alle casse di Trigoria 25 milioni più tre di bonus.