Gattuso, non ripetere errori Napoli

MILANO, 27 AGO - "A Napoli siamo stati padroni del campo per quasi un'ora e li abbiamo messi in difficoltà. Poi, dopo il primo gol, abbiamo lasciato il campo e questo è il rammarico più grande. Ora dobbiamo preparare bene la partita contro la Roma, che è una squadra forte. Dovremo prendere le cose positive che si sono viste a Napoli e lavorare su quello che non ha funzionato". Rino Gattuso, in un'intervista a Milan tv, chiede il salto di qualità ai rossoneri, rimontati di due gol e poi sconfitti a Napoli sabato sera: "Siamo forti - dice l'allenatore del Milan - , dobbiamo correggere qualche errore, ma ci vuole tempo anche se non ce n'è molto a disposizione Sono sono molto contento della prestazione di Higuain anche se potevamo servirlo meglio. I due gol sono anche merito suo che si è mosso bene. Il gol primo subìto non è solo un errore di Biglia, anche Musacchio poteva darla indietro al portiere, ma siamo all'inizio e un errore può capitare. L'importante è interpretare la partita da squadra".