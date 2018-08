Juve: Ronaldo, non dimenticherò quel gol

TORINO, 28 AGO - "Non dimenticherò mai il gol e la reazione dell'Allianz stadium". Cristiano Ronaldo rivive la prodezza in rovesciata in Real-Juve della scorsa Champions, che gli è valsa il premio di gol dell'anno per l'Uefa, assegnato oggi al campione portoghese. "Grazie a tutti quelli che hanno votato per me - ha scritto su Twitter -, non dimenticherò quel gol, specialmente per la reazione dei tifosi allo stadio". Un riferimento alla standing ovation dell'Allianz stadium, dopo la rovesciata, considerato uno dei gol più belli della storia del calcio.