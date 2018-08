Bolt verso l'esordio: "Sarò nervoso"

GOSFORD (AUSTRALIA), 28 AGO - Usain Bolt è pronto alla prova del fuoco. Questa volta non si tratta di sfidare le lancette dei cronometri, ma di correre dietro a un pallone, con tutto quello che ne consegue. Il giamaicano venerdì esordirà con la maglia dei Central Coast Mariners, una squadra della A-League australiana, in un'amichevole contro una selezione di amatori. "Sicuramente sarò nervoso - ha ammesso l'ex sprinter - questa volta la beneficenza non c'entra, sarà una partita vera e propria. Penso che non mancheranno gli errori da parte mia: di certo non disputerò una partita perfetta, tuttavia cercherò di dare il meglio di me".