Platini, CR7? Operazione che non capisco

PARIGI, 29 AGO - "Non riesco a capire tutta quest'operazione". Michel Platini resta interdetto sul trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus e, in un'intervista a L'Equipe, afferma: "Ho trovato strano che, a 33 anni, abbia lasciato il 'suo' Real Madrid, col quale ha vinto tre Champions, per tentare una nuova avventura". "Io - continua Platini - a 32 anni avevo molti club che mi volevano ancora, ma ho smesso, perché ero stanco. Lui, a quanto sembra, non lo è. Ma è la Juventus che l'ha contattato, o il suo agente Mendes che ha contattato la Juventus? Non riesco a capire tutta questa operazione".