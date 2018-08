El Shaarawy: "Dura tenere il passo Juve"

ROMA, 29 AGO - "Kevin sarà una grande assenza, nel gruppo e nello spogliatoio. E' un uomo carismatico, uno che si faceva sentire - confessa, a Sky Sport 24, Stefan El Shaarawy, parlando del trasferimento dell'olandese al Marsiglia -. Ci sono state cessioni importanti, abbiamo però giovani di grande talento, nei quali crede la società e noi compagni. Non dobbiamo dare giudizi affrettati dopo due giornate, i giovani devono crescere, perché hanno talento e l'hanno dimostrato. Ci sono i presupposti per fare le cose nella passata stagione". Di certo, la Roma dovrà fare di tutto per non ripetere il primo tempo andato in scena contro l'Atalanta. "La reazione nella ripresa è stata positiva, dobbiamo ripartire da lì, c'è stato grande spirito da parte di tutti, potevamo portare a casa anche la vittoria. E' comunque un pareggio che ci può far partire contro il Milan col piede giusto. Dobbiamo ripartire dalla rimonta. In ogni caso sarà dura tenere il passo della Juve", sottolinea.