Gasperini, E.League è troppo importante

BERGAMO, 29 AGO - "Cornelius è convocato e ha possibilità di giocare". Rispondendo alla domanda di un giornalista danese nella sala conferenze del Telia Parken, Gian Piero Gasperini annuncia il probabile innesto dell'ex di turno in casa del playoff di ritorno di Europa League in casa del FC Copenaghen: "Davanti le soluzioni sono sempre quelle: Zapata, Gomez, Barrow e Cornelius - spiega l'allenatore dell'Atalanta -. Ci ragioniamo su anche in termini di cambi in corso d'opera". Dei quattro attaccanti solo il colombiano ha giocato lunedì sera a Roma, ma Gasperini non ne fa una questione di recupero fisico: "Tre giorni tra un impegno e l'altro non sono certo tanti, ma in questo momento non vengono a mancare le energie, è una prova troppo importante. Sono due mesi che lavoriamo per questo appuntamento, ci giochiamo una fetta di stagione".