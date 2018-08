Batistuta,Fiorentina sempre in mio cuore

FIRENZE, 29 AGO - Sono tanti i messaggi di auguri arrivati alla Fiorentina nel giorno del suo 92° compleanno. Fra questi quello di un grandissimo ex quale Gabriel Batistuta che ha twittato: ''Al club che mi ha dato tanta gioia: tanti auguri alla Fiorentina. Sempre nel mio cuore'' postando anche diverse sue foto con la maglia viola e i trofei vinti a Firenze. Anche Adrian Mutu ha fatto un post-omaggio per la ex squadra con un collage di alcuni uomini-simbolo della storia viola: lui, Batistuta, Antognoni, Luca Toni e Astori. Messaggi anche dalle società gemellate Verona e Sporting Lisbona così come dai giocatori dell'attuale Fiorentina: Giovanni Simeone ha postato ''Un orgogli far parte della tua storia, buon coppleanno'' e capitan Pezzella ha scritto ''Continuiamo a scrivere pagine insieme'.