Il Barcellona ufficializza Ronald Araujo

ROMA, 30 AGO - Il Barcellona ha ufficializzato l'acquisto del difensore centrale uruguayano Ronald Araujo, classe 1999. Il giocatore aveva già firmato un pre-contratto mercoledì e incontrato addirittura il connazionale Luis Suarez, centravanti dei blaugrana. Il club catalano, tuttavia, non aveva ancora formalizzato il suo ingaggio. In mattinata il club ha riferito che il giocatore ha firmato, in cambio di 1,7 milioni più bonus. L'accordo con la 'sua' vecchia società, il Boston River di Montevideo, prevede che il costo del trasferimento raggiunga i 5,2 milioni, a seconda del valore dei bonus.