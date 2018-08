Champions: Lopetegui 'dribbla'C.Ronaldo

ROMA, 31 AGO - "Non ho voglia ne' pazienza per parlare del Gala' Uefa di ieri: dico solo che ai premi non do molta importanza, ma quello di Luka Modric come miglior giocatore europeo della passata stagione e' di sicuro meritato". Cosi' Julen Lopetegui, nuovo tecnico del Real, dribbla la polemica dell'ex merengue Cristiano Ronaldo sulla mancata assegnazione a lui del riconoscimento. Ieri l'attaccante juventino aveva disertato il Gala' di Montecarlo, e sia il suo procuratore Mendes sia l'ad Juve Marotta avevano chiaramente parlato di delusione personale. "Il premio a Modric e' ridicolo", le parole di Mendes. Oggi la replica-non replica di Lopetegui.