'Dybala sereno, nessun contraccolpo CR7'

TORINO, 31 AGO - "Dybala è sereno, è alla ricerca della migliore condizione. Contraccolpo per Ronaldo? No, Cristiano è uno stimolo per tutti". Allegri getta acqua sul fuoco dopo la panchina dell'argentino nel match con la Lazio, allontanando l'ipotesi ricadute psicologiche dopo l'arrivo di CR7: "Paulo ha iniziato dopo e ha giocato poche partite - ha spiegato il tecnico -. L'arrivo di Ronaldo è uno stimolo, c'è grande competitività, tutti vogliono giocare. Domani è l'ultima delle prime tre di questo mini ciclo e poi inizieremo la stagione dopo la sosta e dopo la sosta bisogna essere tutti in condizione". Nonostante le parole di supporto, domani la presenza di Dybala dall'inizio non è assicurata: "Giocheranno Ronaldo e Mandzukic, devo scegliere chi sarà il terzo. O il quarto", ha sorriso l'allenatore.