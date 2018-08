Nations League: niente Italia per CR7

ROMA, 31 AGO - Non ci sara' Cristiano Ronaldo nel Portogallo che il 10 settembre affrontera' l'Italia a Lisbona, nella prima partita dei lusitani nella Nations League. Il ct Fernando Santos ha annunciato una lista di 24 convocati per l'amichevole con la Croazia e la sfida con gli Azzurri nella quale non figura l'attaccante della Juve. "Ho parlato con lui - ha spiegato - e abbiamo concluso che in considerazione del processo di adattamento a Torino e alla nuova squadra non sia con noi in questa 'finestra' di nazionale".