Inter: Spalletti, girone difficilissimo

MILANO, 31 AGO - "Il girone di Champions? Il conto di essere in quarta fascia lo abbiamo pagato fino all'ultimo centesimo. Ma se si va indietro, l'anno scorso saremmo stati felici di far parte di questo gruppo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, commentando il sorteggio dei gironi di Champions League. "Quello che diventa fondamentale come prima cosa è che sia tornato il nome Inter in quelle palline - ha proseguito Spalletti ad Appiano Gentile -. È un girone tosto, di quelli difficilissimi. Ci può essere il piccolo vantaggio che non c'è nessuna squadra di livello inferiore, ci sarà equilibrio. Noi dobbiamo assolutamente essere all'altezza degli altri".