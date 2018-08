Serie A: Milan-Roma 2-1

ROMA, 31 AGO - Il Milan ha battuto la Roma per 2-1, nell'anticipo della 3/a giornata di Serie A, grazie a una rete di Cutrone realizzata a pochi secondi dalla fine del match, vale a dire al 95'. I rossoneri erano andati in vantaggio con Kessié al 40' del primo tempo ed erano stati raggiunti dal gol di Fazio al 14' della ripresa. Sempre nel secondo tempo Higuain aveva portato in vantaggio il Milan, ma la sua realizzazione è stata annullata con l'ausilio della Var, per un millimetrico fuorigioco; stessa sorte alla rete di N'Zonzi, ma per fallo di mani, rilevato sempre dalla Var.