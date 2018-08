Milan: Cutrone, vincere così è più bello

ROMA, 31 AGO - "Sono contentissimo, abbiamo vinto la partita, cosa posso volere di più? Una vittoria così poi è ancora più bella. Non capivo più niente, quindi sono veramente felice e spero di continuare così, di dare una grossa mano alla squadra per cercare di vincere le prossime partite". Queste le parole di Patrick Cutrone, autore della rete del 2-1 sulla Roma. "Oggi meritavamo la vittoria e siamo riusciti a ottenerla", ha detto ancora a Sky Sport. L'attaccante ha poi parlato del rapporto con Higuain: "Sappiamo tutti che giocatore è. È uno dei più forti al mondo, è un onore potermi allenare con lui e imparare da lui". "Ho davanti a me un grandissimo attaccante - ha sottolineato - e farò di tutto per mettere in difficoltà l'allenatore. Se posso dare un aiuto anche partendo dalla panchina, lo do volentieri alla squadra".