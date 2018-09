Genona: Ballardini, noi bene ma è inizio

GENOVA, 1 SET - Archiviato l'esordio vincente contro l'Empoli, il Genoa è atteso dalla trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Mi aspetto una partita da squadra - ha spiegato l'allenatore Ballardini - dobbiamo giocare con ordine, intensità e qualità. Non mi aspetto niente di diverso dalle altre volte". I primi tre punti hanno portato entusiasmo, ma Ballardini rimane con i piedi piantati a terra. "Il risultato con l'Empoli ci ha dato una grande soddisfazione, ma dobbiamo ricordare che siamo solo all'inizio. Siamo contenti per ciò che abbiamo ottenuto, ma è nulla: bisogna cercare di fare meglio". Per farlo il Genoa dovrà superare il Sassuolo. "Affronteremo una squadra ambiziosa che nel nostro panorama è un'eccezione per quanto investe. Parliamo di una società da prime 10 posizioni". Chiave della partita sarà il centrocampo. "La superiorità numerica non va mai concessa. Dovremo essere bravi, se giocheremo con due mediani, ad avere quanto meno la parità numerica".