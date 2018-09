Mondiali calcio da tavolo a Gibilterra

ROMA, 1 SET - Scattano i Mondiali di calcio da tavolo a Gibilterra: in lizza anche Italia, che sarà presente con 34 giocatori La delegazione azzurra della Federazione sportiva calcio tavolo, guidata dal presidente Paolo Finardi, è pronta a sfidare gli oltre 200 subbuteisti provenienti da ogni parte del mondo: Belgio, Francia, Germania, Sudan, Tunisia, Grecia, Malta, Giappone, Russia e Usa, solo per citarne alcuni. Ai Mondiali 2017 di Parigi la Nazionale italiana, sulla scia dei successi ottenuti in Belgio nel 2016, ha portato a casa ben otto titoli su 12. "I nostri giocatori hanno un'esperienza a livello internazionale invidiabile, cosa di fondamentale importanza in manifestazioni sportive come i Mondiali", sottolinea Finardi.