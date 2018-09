Giochi Asia:Corea oro calcio,Son no leva

GIAKARTA, 1 SET - Niente servizio militare di due anni per Son Heung-Min. Il calciatore del Tottenham ha ottenuto l'esenzione alla leva obbligatoria grazie alla vittoria della Corea del Sud nel torneo di calcio dei Giochi Asiatici. I 'guerrieri del Taguk' si sono imposti in finale per 2-0 sul Giappone, dopo i tempi supplementari. Quelli regolamentari erano terminati sullo 0-0, poi nei primi 15' dell'extra time i sudcoreani hanno preso il sopravvento andando a segno con Lee Seungwoo e Hwang Hee-Chan , entrambe le volte su passaggio di Son. Il centrocampista degli Spurs ha preso parte a questo torneo (a cui la sua nazionale ha schierato la under 23) con il preciso intento di vincerlo per evitare la leva, a cui sembrava 'condannato' dopo il non felice esito dei Mondiali in Russia. Il governo della Corea del Sud concede l'esenzione dal servizio militare obbligatorio in questi casi: oro ai Giochi Asiatici, com'è ora il caso di Son Heung-Min, ed oro, argento o bronzo in un Mondiale o in un'Olimpiade.