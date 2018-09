Serie B: Cosenza-Verona non si gioca

COSENZA, 1 SET - Dopo un tira e molla durato un paio d'ore, non si gioca Cosenza-Verona, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B. Lo ha comunicato la società Cosenza calcio, in una nota. "La partita tra Cosenza ed Hellas Verona - è scritto - non sarà disputata a causa della decisione assunta dal direttore di gara che non ha ritenuto praticabile il terreno gli gioco in alcune zone del manto erboso. Si invitano i sostenitori ad allontanarsi dall'impianto. Altre comunicazioni saranno fornite nelle prossime ore".