Juve: Allegri, vittoria meritata

ROMA, 1 SET - "I ragazzi sono stati molto bravi. Parma è un campo molto difficile, nelle ultime cinque gare qui abbiamo vinto solo una volta. Loro lottano per la salvezza, sono una squadra organizzata e sono molto bravi in contropiede, poi sono un po' calati. E' stata una vittoria meritata ma dobbiamo lavorare parecchio": così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN. "Ronaldo ancora a digiuno? Nel calcio italiano ci sono delle difficoltà diverse, ma lui ha fatto una buona partita - ha aggiunto - E' un momento un po' così, ma sono contento di quel che sta facendo. La sosta ci aiuterà a essere più brillanti". ''All'inizio della partita siamo stati bravi ha sottolineato Allegri - poi loro sono stati bravi a ripartire quando noi dovevamo essere un po' più pazienti. Sapevamo che avremmo potuto trovare delle difficoltà. Mandzukic? Mario è uno generoso, non me lo aspettavo neanche con questa condizione. Si è presentato invece nel migliore dei modi, sono contento".