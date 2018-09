Forum Uefa tecnici con Allegri-Ancelotti

GINEVRA, 3 SET - Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti fanno parte degli allenatori europei invitati dall'Uefa per la 20/a edizione dell'Elite club coaches forum. La riunione è in programma domani pomeriggio, nella sede dell'Uefa, a Nyon. I tecnici di Juventus e Napoli saranno affiancati da diversi altri prestigiosi allenatori del calcio continentale, fra cui alcune 'vecchie conoscenze' del calcio italiano, come José Mourinho (Manchester United), Rafa Benitez (Newcastle), Rudi Garcia (Marsiglia) o ancora Sergio Conceicao (Porto). Secondo la lista annunciata dall'Uefa saranno presenti anche Unai Emery (Arsenal), Julen Lopetegui (Real Madrid), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Senol Gunes (Besiktas) e Arsene Wenger (ex Arsenal). Gli allenatori scambieranno le proprie opinioni su diversi argomenti riguardanti le competizioni europee. Potranno anche effettuare proposte di cambiamenti che verranno vagliate dagli organi competenti dell'Uefa.