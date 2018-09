Karius in mirino,sbaglia pure in Turchia

ROMA, 3 SET - "Dovrebbe lasciar perdere il calcio e mettersi a fare il modello". E' questa una delle critiche più benevole nei confronti di Loris Karius, portiere i cui errori in maglia Liverpool contro il Real rimarranno nella storia delle finali di Champions League. A farla via social è stato uno dei tanti internauti che hanno seguito l'esordio del tedesco nel campionato turco, con la maglia del Besiktas. Karius ha già lasciato il segno, nel senso che ieri una sua uscita a dir poco incerta è costata alle 'aquile nere' il pareggio contro il Bursaspor. Si era al 41' st e il Besiktas vinceva fuori casa per 1-0, ma dopo un'azione dei rivali sulla sinistra l'ex dei Reds ha accennato un'uscita e poi ha dato quasi l'impressione di scansarsi, e per Sakho è stato un gioco da ragazzi realizzare il gol del pareggio. Dopo la partita, deluso, il nuovo portiere del Besiktas non ha voluto fare dichiarazioni.